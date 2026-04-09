אחרי שעורר סערה: הרב זרביב נבחר להשיא משואה

השרה תא"ל (מיל׳) מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) לרב אברהם זרביב, כי בחרה בו מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות.

במקביל לפעילותו התורנית והחינוכית, הרב זרביב, אב לשישה, מוסיף בשירות מילואים פעיל, ממשיך הרב זרביב לשרת בשירות מילואים פעיל, ומשלב בחייו באופן מעורר השראה בין ספרא לסייפא - בין תורה לצבא, בין לימוד לעשייה ובין הנהגה רוחנית לאחריות ביטחונית. בדמותו הוא מבטא את דרכה של הציונות הדתית, המחברת בין ערכים, אמונה ומעשה.

השרה רגב מסרה: "הרב אברהם זרביב הוא דמות מובהקת של מחויבות עמוקה לעם ישראל, לתורת ישראל ולארץ ישראל. לאורך שנים הוא פועל לחיזוק עולם התורה וההתיישבות, מתוך תפיסה הרואה בחיבור בין רוח למעשה יסוד מרכזי בבניין החברה הישראלית".

נזכיר כי נציב התלונות על השופטים אשר קולה, קבע שהדיין הרב אברהם זרביב שקרא "לשטח את הרצועה", ושבעקבות פעולותיו בתפקיד נהג D9 נוצק המונח "לזרבב את עזה" – הפר את כללי האתיקה באמירותיו.





