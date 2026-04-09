השר שיקלי בבנימין: "הגיע הזמן להיגמל מטרמינולוגיית אוסלו"

שר התפוצות סייר בחוות החקלאיות בבנימין, הגדיר את נוער הגבעות כ"חוד החנית של הציונות" וקרא לזנוח את חלוקת השטחים של הסכמי אוסלו. לצד הגיבוי הנרחב למפעל החוות

שר התפוצות סייר בחוות במועצה האזורית בנימין, השתתף היום (חמישי) בעלייה לקרקע של יישוב חדש והצהיר כי החקלאות היא שתנצח. לצד הגיבוי המלא למפעל החוות, העביר השר מסר ברור למתיישבים: "התרחקו מאלימות, זה פוגע בהתיישבות ומשמש את האויב".

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, קיים היום סיור בחוות החקלאיות במועצה האזורית בנימין. אל השר התלוו סגנית ראש המועצה, חנה איטח, וצוותים מקצועיים מטעם מחלקת נוער הגבעות ומחלקת הקרקעות במועצה. במהלך הסיור הוצגה לשר עבודת המועצה מול בני הנוער, לצד האתגרים בשטח והמענים שגובשו בתקופה האחרונה.

"כבשים וחקלאות מנצחים, לא דיבורים"

במהלך הסיור ביקר השר בחוות "תל תלפיות" ו"צור לבבי", שם שוחח מקרוב עם בני הנוער ומתיישבי החוות על ההתמודדות היומיומית, במיוחד לאור המתיחות והאירועים האחרונים באזור. בהמשך היום, השתתף שיקלי במעמד העלייה לקרקע של היישוב החדש "מעוז צור".





השר העביר מסר אידיאולוגי תקיף כשקרא לזנוח את חלוקת המרחב לשטחי A, B ו-C המוכרת מהסכמי אוסלו, לטובת עשייה אקטיבית. "הגיע הזמן להיגמל מתפיסת וטרמינולוגיית אוסלו," אמר שיקלי, "מה שמנצח הוא כבשים וחקלאות, לא הצהרות ודיבורים".

חוד החנית של הציונות – ואזהרה מפני אלימות

שיקלי ציין כי בדומה למתרחש בבקעת הירדן, החוות בבנימין מהוות גורם שמשנה את המציאות בשטח. הוא הדגיש את החשיבות שבהתמקדות בנקודות אסטרטגיות החיוניות לביטחון ולביסוס נוכחות קבועה בהן.





"מפעל החוות הוא חוד החנית של הציונות היום, הוא מייצר מהפכה בשטח וצריך להמשיך אותו במלוא העוז," הצהיר השר. לדבריו, בדרך זו "אנו משנים באמת את המציאות בשטח וממשיכים את המורשת המפוארת של יגאל אלון וטבנקין".

עם זאת, לצד דברי הגיבוי והחיזוק, בחר השר לנצל את המפגש כדי להציב קו אדום ברור. הוא התריע בפני המתיישבים להתרחק ולהיזהר מכל מעורבות באירועי אלימות, למרות הקושי והמורכבות היומיומית מול האויב. שיקלי הבהיר כי כל אירוע של אלימות מצד מתיישבים "פוגע במפעל ההתיישבות ומשמש כלי בידי האויב".