עמית סגל מעריך: לא יהיה שלום עם לבנון. זו הסיבה

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (חמישי) להודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיה ישראל תנהל משא ומתן עם ממשלת לבנון, ברקע המשך התקיפות נגד חיזבאללה.

בדבריו הוא טען כי "לאף אחד אין שום אשליה ששלום בין ישראל ללבנון, זה דבר שיקרה. בלבנון יש אנשים שלא רוצים, וגם אנחנו שרוצים הסכם שלום - לא יכולים.

מה שכן, חל שינוי אסטרטגי באירוע, שתי האסטרטגיות מתנגשות כאן זו מול זו. יש את האסטרטגיה האיראנית שבמשך שנים רבות אמרה, אנחנו לא נשפוך דם איראני במאבק מול ישראל, הכל יהיה במיקור חוץ. יהיו את הפרוקסי, החמאס, חיזבאללה, החות'ים, מיליציות, מה שאתם לא רוצים, לפעמים גם טילים בליסטיים. והייתה את האסטרטגיה הישראלית שאמרה, אנחנו את טבעת החנק הזו נסיר.

ומה שקרה כאן הוא, שככל שהדבר הזה התרחש, ישראל ניצחה. כי ההסכמה האיראנית לקיים הפסקת אש כאשר ישראל ממשיכה להכות בחיזבאללה היא אירוע דרמטי".

עוד הוסיף סגל: "עכשיו תגידו טראמפ ביקש למתן. בסדר, אני אומר אפילו יותר מזה. נניח טראמפ יורה לעצור. ישראל נמצאת היום על נהר הליטני כאשר 600 אלף שיעים אינם מורשים לחצות את נהר הליטני דרום. זה שינוי יסודי של המצב. זה אירוע שמפריד ביניהם. נדמה לי שבמצב הכלכלי הנוכחי שלהם ובמצב של המשטר הם לא יוכלו.

ולכן ההחלטה שלהם ללכת להפסקת אש כאשר ישראל עקרונית ממשיכה להכות בחיזבאללה היא אירוע אסטרטגי מאין כמותו. כי זה אומר בעצם שאיראן נשארת לבד. חמאס לא יורה כדור אחד, החות'ים ירו איזה מטח כבד בשביל לצאת ידי חובה, ועכשיו גם חיזבאללה מופקרים לגורלם ולא שהם לא ניסו להכניס את עצמם פנימה".