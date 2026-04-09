צה"ל נשאל: האם תתקיים השנה הילולה בל"ג בעומר במירון?

נציג צה"ל נשאל היום בדיון בוועדת חוץ וביטחון, האם תתקיים הילולה בל"ג בעומר בהר מירון; כך הוא השיב

ברקע המשך הלחימה בצפון הארץ מול חיזבאללה בלבנון, נציג צה"ל נשאל היום (חמישי) בדיון בוועדת חוץ וביטחון, האם תתקיים ההילולה בל"ג בעומר בהר מירון.

בדבריו הוא השיב: "יש זמן, עדיין לא נערכים לזה". את הדברים פרסם העיתונאי החרדי אברהם פריינד.

נזכיר כי לאחרונה, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון בל"ג בעומר הקרוב. 16 חברי כנסת תמכו, ללא מתנגדים, ונמנע אחד.

החוק קובע הסדרה של הארגון והביצוע של אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון בל"ג בעומר בשנה זו. במסגרת ההסדרה מוצע כי ייערך אירוע הדלקה מרכזי אחד בלבד במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, שיכלול שני מתקני הדלקה. לצד זאת, יתאפשרו אירועים נוספים במתחמים מוכרים או מחוץ להם, בכפוף לעמידה בתנאי בטיחות ורישוי מחמירים.

עוד נקבע בהצעה כי במצב מיוחד בעורף יוכל מפקד פיקוד העורף לקבוע הוראות בנוגע לסגירת שטחים במתחם מירון ולהגבלת מספר השוהים. במקרים קיצוניים, יוכל לקבוע כי לא יתקיים האירוע.