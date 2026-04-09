מלחמת "שאגת הארי": המספרים מאחורי המהלומה באיראן נחשפים

נתונים חסרי תקדים שחושף חיל האוויר ממחישים את היקף המערכה ההיסטורית במעגל השלישי במסגרת מלחמת "שאגת הארי". יותר מ-4,000 מטרות הותקפו באלפי גיחות מורכבות

לאחר תקופה ארוכה של לחימה עצימה ופעילות חסרת תקדים במעגל השלישי, נחשפים היום (שישי) המספרים המלאים המעידים על היקף המערכה האווירית שניהלה ישראל בשמי איראן במסגרת מלחמת "שאגת הארי". הנתונים מציגים תמונה של מבצע היסטורי, רחב היקף ועוצמתי, שדרש יכולות תכנון, ביצוע ודיוק יוצאות דופן במרחק של אלפי קילומטרים מגבולות ישראל.

המספרים שפורסמו לא משאירים מקום לספק באשר לעוצמת הפגיעה בתשתיות ובמערכים של משטר האייתוללות במהלך המלחמה, ומהווים תצוגת תכלית של העליונות האווירית הישראלית במזרח התיכון.

מתחילת המערכה, ביצע חיל האוויר למעלה מ-8,500 גיחות מבצעיות לשטח איראן. הפעילות העצימה הזו כללה יותר מ-1,000 מטסי תקיפה מורכבים שהוצאו לפועל עמוק בתוך שטח האויב.





מטוסי קרב בדרך לתקיפה באיראן צילום: דובר צה

במהלך התקיפות הללו הופעלה עוצמת אש חסרת תקדים, כאשר מטוסי חיל האוויר הטילו לא פחות מ-18,000 חימושים שונים על יעדים אסטרטגיים. הפגיעה במערכי האויב הייתה שיטתית ומדויקת, וכללה יותר מ-10,800 תקיפות שפגעו ביותר מ-6,700 רכיבים שונים של תשתיות צבאיות ואסטרטגיות. בסך הכל, הותקפו בהצלחה למעלה מ-4,000 מטרות ברחבי איראן.

היקף הפעלת האש, כמות החימושים המדויקים ורצף הגיחות המבצעיות בתנאי שטח עוינים, משקפים את המכה הקשה שספגו זרועות הביטחון והתעשייה באיראן במהלך מלחמת "שאגת הארי", ומהווים מסר אסטרטגי מהדהד לכלל אויבי ישראל באזור.