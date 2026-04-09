מטח כבד לצפון: דיווח ראשוני על נפילה בנהריה

כ"ב ניסן התשפ"ו
מטח כבד לצפון: דיווח ראשוני על נפילה בנהריה
הזירה בנהריה - אילוסטרציה צילום: תיעוד מבצעי מד"א

חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות לעבר יישובי הצפון, דיווח ראשוני על נפילה בנהירה, כוחות מד"א רבים בדרכם למקום.

במקביל נמשכות האזעקות בשורת יישובים, וביניהם: איזור תעשייה מילואות צפון, בצת, לימן, מצובה, ראש הנקרה, שלומי, נהריה, סער וגשר הזיו.

נהריה נפילת רקטה חיזבאללה

