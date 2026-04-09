מגיש ערוץ 14 חושף טרגדיה משפחתית: "מסיים שבעה ללא שבעה"

מגיש החדשות אמיר איבגי שיתף היום (חמישי) בפוסט כואב וחשוף על האובדן המשפחתי הקשה שפקד אותו עם פטירתה הפתאומית של אחותו, נורית ז"ל, בערב ליל הסדר. איבגי תיאר את התחושה המורכבת של אבל המתנגש עם ימי החג, מצב הלכתי שבו לא נהוגה "שבעה" מסורתית.

"מסיים 'שבעה' ללא שבעה", כתב איבגי בכאב. "ערב ליל הסדר נפטרה בפתאומיות אחותי נורית ז"ל. באין שבעה הכאב נשאר תלוי באוויר". דבריו של המגיש מבטאים את המועקה של משפחות שמאבדות את יקיריהן בסמוך לחגים, כאשר המעבר המהיר מהלוויה לשולחן החג אינו מאפשר את תהליך האבל המקובל.

"שיהיו רק בשורות טובות"

הידיעה על מותה של נורית ז"ל הכתה בתדהמה את קרוביה ומכריה, במיוחד בשל הנסיבות הפתאומיות בערב החג. איבגי, שבדרך כלל מלווה את הציבור בדיווחים על אירועי היום, מצא את עצמו הפעם בצד הכואב של החדשות, כשהוא מנסה לעכל את האובדן האישי תחת המגבלות ההלכתיות של ימי הפסח.

את דבריו סיים איבגי בתקווה לימים שקטים יותר עבור משפחתו ועבור עם ישראל כולו: "אמן שיהיו רק בשורות טובות". מערכת סרוגים משתתפת בצער המשפחה.