מפיק הקולנוע משה אדרי נבחר להשיא משואה

השרה תא"ל (מיל׳), מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) למפיק הקולנוע משה אדרי, חתן פרס ישראל למפעל חיים, כי בחרה בו מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות.

השרה רגב מסרה: "סיפור חייו של משה אדרי מגלם בתוכו את כל המרכיבים לסרט קולנוע. הילד מדימונה שהתאהב במסך הגדול והפך, יחד עם אחיו האהוב ליאון ז"ל, לאחד מעמודי התווך של הקולנוע הישראלי. הסרטים שהפיקו האחים אדרי תרמו רבות לעיצוב פניה של החברה הישראלית והביאו את הקולנוע הישראלי ואת השפה העברית אל הבמות המרכזיות ברחבי תבל.

במקביל לסרטיו החדשים הוא מוסיף לתרום רבות גם לשימור המורשת המפוארת של הקולנוע הישראלית ומפגיש את הדור הצעיר עם הקלאסיקות הישראליות שהפכו לנכסי צאן ברזל. בשנים האחרונות אנחנו רואים את הדור הצעיר שמתאהב בסרטים הנוסטלגיים שגדלנו בעליהם, דבר שלא היה מתרחש לולא מפעל חייו של משה אדרי. הבחירה בו מבטאת את הערכתנו הרבה לאנשי ונשות התרבות בישראל שמוסיפים לספר את סיפורה של החברה הישראלית על כל גווניה".

כפי שפורסם לאחרונה, ממשלת ישראל אישרה את המלצת השרה רגב כי טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות".

את המשואות ידליקו נשים וגברים שמאפשרים לנו בעשייתם לבצר את החוסן הלאומי, לטפח את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר ולצעוד בבטחה בנתיבי השיקום, הבנייה והריפוי שאנחנו כל כך זקוקים להם.