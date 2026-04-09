עקיבא נוביק: גילוי נאות - המלצתי שהם ישיאו משואה

העיתונאי עקיבא נוביק חושף היום: המלצתי שהם ישיאו משואה: "מקווה מאד שיכובדו במשואה שמגיעה להם"

העיתונאי עקיבא נוביק, התייחס היום (חמישי) להמלצות על אנשים שראויים להשיא משואה, ואמר: "גילוי נאות: המלצתי השנה לועדת טקס המשואות על אפרת דאום וחנוך בעלה. מקווה מאד שיכובדו במשואה שמגיעה להם, בשם חמל המילואימניקים שהם מפעילים כבר שנתיים וחצי".

בתגובה, פעילים מימין ומשאל טענו כי מדובר בבחירה ראויה, וכי בהחלט מגיע להם להשיא משואה.

במקביל, שרת התרבות מירי רגב, החלה לפרסם את שמות האנשים שנבחרו להשיא משואה, ביניהם, ארי שפיץ, אחד הפצועים הקשים במלחמת 7 באוקטובר.

שפיץ בן ה-23, לוחם גבעתי שנבחר מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת, היה מורדם ומונשם במשך חודש וחצי לאחר שנפצע אנושות בפיצוץ מטען בשכונת זייתון בצפון רצועת עזה. כשהתעורר, גילה כי איבד את ידו ואת שתי רגליו והחל במסע שיקום ממושך של יותר מ-200 ימים.