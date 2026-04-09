הקצינה שאיבדה את רגלה ומתכנן התקיפה באיראן: נבחרו מדליקי המשואה

השרה מירי רגב אישרה את המלצת הרמטכ"ל: קצין חיל האוויר שמוביל את התוכניות המבצעיות מול איראן, ומפקדת בחיל האיסוף הקרבי שאיבדה את רגלה בקרבות, נבחרו להדליק את המשואה

השרה תא"ל (במיל') מירי רגב, הממונה על טקס הדלקת המשואות, הודיעה היום (חמישי) כי את משואת צה"ל ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל ישיאו השנה שני נציגים יחד. ההחלטה נועדה לבטא את הכרת התודה העמוקה של העם בישראל ללוחמי ומפקדי צה"ל, המאפשרים את קיום החג ומובילים את המדינה לחוף מבטחים.

על פי המלצת הרמטכ"ל שאושרה על ידי השרה, הנציגים שנבחרו הם:

אל"מ מתן ב' (זרוע האוויר והחלל): שירת במגוון תפקידי פיקוד בחיל האוויר, ביניהם מפקד טייסת. בתפקידו הנוכחי, אל"מ מתן מוביל את בניית התוכניות המבצעיות של החיל במבצעים "שאגת הארי" ו"עם כלביא". הצלחת צה"ל להכות בעוצמה במשטר האייתוללות באיראן נשענת במידה רבה על העשייה והמסירות של קצינים כמותו, ועל תכנונים מבצעיים פורצי דרך שמובילה יחידתו.

רס"ן נורית ר' (חיל האיסוף הקרבי): לוחמת ומפקדת שסיפורה מהווה סמל לגבורה ושיקום. יומיים בלבד לפני ה-7 באוקטובר נכנסה לתפקידה כמ"פ איסוף ייעודי בחטיבה הצפונית באוגדת עזה. עם פרוץ מתקפת הפתע, לחמה בקרב על בסיס אורים ונפצעה. חרף פציעתה, התעקשה לחזור לתפקיד בשטח, אך שבועיים לאחר מכן נפצעה קשה בקרב נוסף. הפציעה אילצה אותה לעבור סדרת ניתוחים מורכבים שהובילו לקטיעת רגלה. למרות האתגרים העצומים, היא ממשיכה לבטא מחויבות עמוקה לתרום לביטחון המדינה בכל דרך אפשרית.

"מייצגים את זרועה הארוכה של ישראל וסוללים דרך פיקודית"

השרה רגב התייחסה לבחירה ואמרה: "בשנה האחרונה מדינת ישראל מוסיפה לשנות מן היסוד את יחסי הכוחות במזרח התיכון וצה"ל מכה קשות באויבינו במעגל הקרוב והרחוק. מאחורי העשייה הזו עומדים לוחמים אמיצים כמו אל"מ מתן שמייצג את זרועה הארוכה של ישראל, ורס"ן נורית שסללה דרך פיקודית מרשימה ביותר בשורה של תפקידים בחיל האיסוף הקרבי".

"באמצעות הבחירה במתן ובנורית", הוסיפה רגב, "אנחנו מצדיעים לכלל לוחמות ולוחמי צה"ל שפועלים ללא לאות על משמר העם והארץ, לוחמים שעליהם נאמר בלב שלם: לתפארת מדינת ישראל".

טקס הדלקת המשואות הקרוב יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות". את המשואות ישיאו השנה נשים וגברים שבעשייתם מבצרים את החוסן הלאומי, מטפחים את חבלי הארץ שנפגעו מאז השבעה באוקטובר, ומובילים את ישראל בנתיבי השיקום, הבנייה והריפוי.