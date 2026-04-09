היערכות שיא בישראל: "יש סיכוי שהמלחמה תתחדש בימים הקרובים"

יו"ר ועדת חוץ וביטחון הבהיר לאחר סקירה ביטחונית כי הפסקת האש היא זמנית בלבד: "אנחנו נמצאים כעת רק בסיכום ביניים"

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד), סיפק היום (חמישי) הצהרה דרמטית המעידה על המתיחות הביטחונית הגבוהה למרות השקט היחסי. בתום סקירה ביטחונית שנערכה בוועדה, הבהיר ביסמוט כי צה"ל והדרג המדיני נערכים לאפשרות של חידוש הלחימה בטווח הזמן המיידי.

"יש אפשרות שהמערכה תתחדש בימים הקרובים", אמר ביסמוט לכתבים בתום הדיון. בדבריו ביקש להדגיש כי המצב הנוכחי אינו סוף פסוק של המלחמה, אלא שלב מעבר בלבד. "אנחנו רק בסיכום ביניים", ציין חבר הכנסת, כשהוא רומז לכך שישראל ערוכה להמשך הפעילות הצבאית במידת הצורך.

בתוך כך, על רקע הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקפו, המערכת הביטחונית בישראל עוקבת בדריכות אחר כוונותיה של איראן. לפי הפרסום ב"כאן חדשות", בידי ישראל מידע לפיו בטהראן שוקלים ברצינות ירי לעבר שטח הארץ בתגובה להמשך התקיפות הישראליות נגד מטרות בלבנון.

לפי הדיווח, האיומים הללו הגיעו גם באופן מפורש מצד גורמים איראנים רשמיים. נושא זה עמד במרכזו של דיון הקבינט המדיני-ביטחוני שהתכנס אמש, שם עסקו השרים וראשי מערכת הביטחון בתרחישי הירי האפשריים ובתגובה הישראלית הצפויה לכל הפרה של השקט.

לבנון מחוץ למשוואה של הפסקת האש

הדריכות בישראל מגיעה לאחר שהדרג המדיני ומערכת הביטחון עמדו על דרישתם לוודא כי הזירה הלבנונית אינה נכללת בהפסקת האש מול איראן. בישראל מבקשים לשמור על חופש פעולה מלא נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בלבנון, ללא קשר להסכמות מול טהראן.

למרות האיומים המיידיים, בישראל לא שוללים את האפשרות שהפסקת האש הנוכחית תוארך מעבר למועד שנקבע. נכון לעכשיו, במערכת הביטחון מתייחסים לעימות הישיר והנרחב מול איראן ככזה שהסתיים, אך נערכים לכל התפתחות שעלולה להצית מחדש את האש מהחזית הצפונית.