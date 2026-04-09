כ"ץ מזהיר: "חיזבאללה משווע להפסקת אש, איראן חוששת שיתרסק"

שר הביטחון חושף כי במבצע "חושך נצחי" חוסלו מעל 200 מחבלים ביממה, ומניין ההרוגים במערכה חצה את ה-1,400. כ"ץ פירט את מודל "ארבעת הקווים" של צה"ל בדרום לבנון והעביר מסר לטהראן: "ערוכים לפעול בעוצמה אם איראן תירה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר היום (חמישי) מסר תקיף לחיזבאללה ולפטרוניו בטהראן, וחשף את ממדי הפגיעה האנושה בארגון הטרור בלבנון. לדבריו, בעקבות רצף המכות שספג הארגון, חיזבאללה מחפש מוצא ומבקש לעצור את הלחימה. "ארגון הטרור חיזבאללה משווע להפסקת אש וגם פטרוניו האיראנים לוחצים ומאיימים - מחשש כבד שישראל תרסק את החיזבאללה", הצהיר כ"ץ.

הלם בחיזבאללה: יותר מפי שניים מחוסלים מבלבנון השנייה

השר חשף נתונים דרמטיים על היקף האבדות של חיזבאללה. המכה המוחצת ניחתה עליו במסגרת מבצע "חושך נצחי", שלדברי שר הביטחון "היה מהלומה חזקה מאוד בפרצופו של חיזבאללה שהוציא אותו המום ומבולבל מעומק החדירה ומהיקף המכה".

במסגרת המבצע חוסלו אתמול למעלה מ-200 מחבלים. נתון זה מעמיד את סך המחבלים שחוסלו במערכה הנוכחית על יותר מ-1,400 – מספר עצום הגבוה פי שניים ממספר ההרוגים שספג הארגון בכל מלחמת לבנון השנייה.

תוכנית "ארבעת הקווים": כך תיראה השליטה בדרום לבנון

כ"ץ התייחס גם לאסטרטגיה הצה"לית בשטח, וציין כי "הסיכום על הפרדת הזירות הוא הישג חשוב שהוביל ראש הממשלה", המאפשר לצה"ל לפעול בחופשיות ובעוצמה בלבנון. השר פירט את תוכנית העבודה הסדורה של צה"ל לביסוס השליטה, הנשענת על ארבעה קווי פעולה מרכזיים:

קו הגבול: הרס שיטתי של מבנים ותשתיות טרור בכפרי המגע הלבנוניים הסמוכים לגדר.

קו המגננים: הרחבת האחיזה של צה"ל בתוך שטח לבנון מ-5 נקודות ל-15 נקודות אסטרטגיות.

קו הנ"ט: תפיסת המרחב באמצעות התמרון הקרקעי, תוך המשך הפעילות להרחבתו לנקודות שולטות נוספות.

קו הליטני: שליטה צה"לית הדוקה במרחב הנהר כדי למנוע חדירת מחבלים חדשים וכן למנוע את חזרת התושבים לדרום לבנון.





ממשיכים לתקוף: "מודל איראן" ואזהרה לטהראן

לצד הפעילות הקרקעית המאסיבית, שר הביטחון הבהיר כי המערכה האווירית צפויה להימשך ואף להחריף: "במקביל צה"ל יתקוף מהאוויר בהתאם למודל איראן ובעוצמה רבה את המחבלים והמשגרים במרחב הליטני ובאזורי השיגור ברחבי לבנון מחוץ לאזור הליטני".

לסיום, הבהיר השר כי ישראל לא מתעלמת מהאיומים מכיוון מזרח ומזהירה את ההנהגה באיראן מלנסות להתערב בנעשה בצפון. "צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה לעבר ישראל", אמר כ"ץ והבטיח: "הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק נעשה"