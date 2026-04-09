טלטלה בלהב 433: קצין בכיר נחקר בחשד למעשה מגונה בשוטרת

לאחר שבשבוע שעבר דווח כי קצין בכיר בלהב 433 חשוד בכך שהוא הטריד עובדת שלו, כעת דיווח רועי ינובסקי בכאן 11, כי הקצין נחקר באזהרה במח״ש, בחשד להטרדה מינית ומעשה ומגונה.

בתום חקירתו, הקצין בדרגת נצ"מ, הורחק ממתקני המשטרה לשבעה ימים. החקירה נמשכת.

על פי הדיווח, ‏במשטרה בודקים מידע שהגיע לגורמים המוסמכים לענייני הטרדות מיניות, לפיו קצין בכיר בלהב 433 הטריד מינית זמן ממושך שוטרת זוטרה שהייתה כפופה לו.

‏בין היתר נבדק חשד שהשמיע אמירות מיניות בוטות. אחד האירועים המרכזיים הנבדקים הוא מהחודש האחרון, ובו הקצין ניסה לכאורה לגעת בשוטרת מתחת לשולחן בסוף דיון ומזו העיפה לו את היד השיב לה: "תני לי למזמז אותך".

‏אלו לכאורה רק חלק מהאמירות ונדבקים אירועים נוספים של אמירות מיניות בוטות ומטרידות. במשטרה העבירו דיווח גם למח"ש.

‏בעקבות אותה בדיקה שהחלה במשטרה השוטרת הוזזה מתפקידה, לכאורה מתוך החלטה של המשטרה להפריד בניהם, אבל כך נוצר מצב שהקצין בינתיים ממשיך בתפקיד והיא הוזזה. ייתכן שאחרי הבדיקה יתקבלו החלטות אחרות.

‏מהמשטרה נמסר: אז "עם קבלת הדיווח, הנושא הועבר מיידית לבדיקת מח"ש".