הסתיימה סופית? מפקד סנטקום מסכם את המלחמה בסרטון חדש

מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית שניהל את המלחמה באיראן פרסם סרטון סיכום למערכה והודיע כי 'עמדו בכל היעדים'

האדמירל בראד קופר, מפקד Centcom, פיקוד המרכז (מזרח תיכון) האמריקאי פרסם סרטון סיכום למלחמה באיראן, במה שנראה כעוד צעד של ארצות הברית שמבשר על סיום סופני לכוונות להמשיך להילחם באיראן.

בסרטון הודיע קופר: "לפני פחות מ-6 שבועות, קרוב ל-50 אלף אמריקאים לקחו חלק בפתיחת מבצע 'זעם אפי' ולקחו על עצמם משימה בעל השלכות הרות גורל, יצאנו אל מערכה לנטרל את היכולת האיראנית להקרין כוח מעבר לגבולותיה ועמדנו בה, השגנו את כל היעדים ללא שאלה".

הוא המשיך ותיאר: "איראן ספגה תבוסה היסטורית, ארה"ב וישראל פירקו בשיטתיות את היכולת האיראנית לבצע שימוש בכוח משמעותי שנים קדימה, היכולות הקונבנציונליות של המשטר שנבנו לאורך 40 שנה, פורקו. כך גם מערך הייצור הצבאי שלהם".

"כפי שהנשיא אמר אמש, השגנו את כל היעדים האסטרטגיים שהוצבו לנו. כעת, לאחר שביצענו מעל ל-13 אלף תקיפות, הכוחות מבצעים הפסקה בלחימה בהתאם להפסקת האש. אנחנו נשארים ערוכים, מוכנים ודרוכים במידה ויקראו לנו שוב למשימה".