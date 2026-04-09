נטעלי שם טוב: "זה תהליך מורכב לעזוב בית"

נטעלי שם טוב, תושבת מטולה המפונה מביתה מאז השבעה באוקטובר, שיתפה הבוקר (ה') בכאב האישי ובמורכבות של חיי הגלות בראיון לרדיו 103FM. "אנחנו תושבי מטולה בגלות", סיפרה שם טוב. "עזבנו והתמקמנו בגליל, אבל כשהיישוב לא פתח את בית הספר, הדילמה אם לחזור התייתרה. זה תהליך מורכב של לעזוב בית – יש לזה היבטים לאומיים של אחיזה בקרקע וטלטלה משפחתית של ילדות קטנות".

למרות המחירים הכבדים, שם טוב מצביעה על שינוי דרמטי במאזן הכוחות האזורי בעקבות הלחימה. "אנחנו מתעוררים למציאות חדשה עם היבטים חיוביים מאוד", הסבירה. "הבידול של חיזבאללה מהזירה האיראנית הוא הישג אסטרטגי שלא מובן מאליו. עד עכשיו היינו בעמדת נחיתות מול מחסני אמל"ח בכל בית שני בלבנון. היום ישראל יכולה לפעול שם אחרת, בלי קשר למממן האיראני".

"קו הגבול החדש שאסור לסגת ממנו"

במרכז דבריה עמדה הדרישה לשינוי פיזי בשטח שיאפשר את חזרת התושבים בביטחון. שם טוב התייחסה להודעת צה"ל על התבססות הכוחות בקו חדש, המכונה "קו הנט". "זה דבר מאוד משמעותי. יש פה שני הישגים – הניתוק מהאיראנים והתבססות בקו גבול חדש שאסור לנו לסגת ממנו. נגמר הסיפור של הכפרים הסמוכים לישראל, הם לא חוזרים לשם".

שם טוב הדגישה כי על הציבור הישראלי לעמוד לצד תושבי הצפון מול הלחצים הבינלאומיים הצפויים. "אנחנו צריכים שעם ישראל יהיה איתנו, כי עוד רגע יתחילו הדיבורים על לחץ ומחירים", הזהירה. "האיראנים והאמריקנים צריכים להבין שלבנון מחוץ להסכמים".

המפתח לשיקום: ביטחון מוחשי

לדבריה, אי הוודאות עדיין קיימת אך הכיוון חייב להיות ברור. "אנחנו נכנסים לשלב חדש אבל לא ברור לאן הוא לוקח אותנו. יש פה אנשים שישבו 40 יום מתחת לאדמה ושילמו מחירים כבדים מאוד".

היא חתמה בקריאה למקבלי ההחלטות להבטיח את עתיד היישובים: "עכשיו אנחנו צריכים לראות לאן זה לוקח אותנו. המפתח הוא בביטחון המוחשי בשטח שיוכיח שהמציאות בגבול הצפון השתנתה ללא היכר".