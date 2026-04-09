דיווח: ישראל נערכת לחזרה מיידית ללחימה בעזה

היום מסתיים המועד האחרון של חמאס להסכים לפירוז. בצה"ל נערכים לחזרה מיידית ללחימה במקרה של תשובה שלילית

ישראל והאזור כולו דרוכים לקראת פקיעת האולטימטום שהציבה ארצות הברית לתנועת חמאס. לפי דיווח של שירית אביטן ב"ישראל היום", היום מגיע לסיומו המועד שבו נדרש הארגון להשיב בחיוב לדרישה המהותית לפירוקו מנשקו, תנאי שהוגדר כחלק בלתי נפרד מהסכם הפסקת האש הכולל בעזה.

במהלך היום צפוי ראש מועצת השלום בעזה, ניקולאי מלאדנוב, להיפגש בטורקיה עם נציגי הנהגת חמאס. בפגישה הגורלית אמור מלאדנוב לקבל את התשובה הרשמית של הארגון ביחס לדרישת הפירוז. דרישה זו נחשבת לאחת המשוכות הגבוהות ביותר בדרך להסדר ארוך טווח, וישראל עומדת על כך שהיא תנאי סף להמשך השקט.

במערכת הביטחון נערכים לסירוב

למרות המאמצים הדיפלומטיים, ההערכות בישראל אינן אופטימיות. בכירי חמאס השמיעו בימים האחרונים הצהרות המעידות על הסתייגות איתנה וסירוב לוותר על היכולות הצבאיות של הארגון. בעקבות זאת, בצה"ל ובדרג המדיני נערכו ביממות האחרונות באופן מוגבר לאפשרות של חידוש הלחימה כבר בטווח הזמן המיידי.

גורמים ביטחוניים מבהירים כי הסכם הפסקת האש מול עזה כפוף באופן ישיר לדרישת הפירוז. במידה וחמאס אכן יעמוד בסירובו גם היום, המדיניות הישראלית תשתנה בהתאם והצבא ערוך לפעול בעוצמה כדי להשיג את מטרות המערכה שטרם הושלמו. הדרג המדיני עוקב מקרוב אחר הדיווחים מטורקיה לקראת קבלת ההחלטות בהמשך היום.