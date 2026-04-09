מנהיג איראן מאיים: לבנון - חלק בלתי נפרד מהפסקת האש

מנהיג איראן בפועל הודיע שוב כי איראן לא מוכנה לקבל הפסקת אש שלא כוללת את לבנון, ומאיים ב-'תגובה עוצמתית'

מוחמד קאליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, ומי שנחשב בשלב זה למנהיג המשטר האיראני בפועל, ומוביל שיחות הפסקת האש מול ארה"ב, הודיע כעת ברשתות החברתיות פעם נוספת כי איראן לא תקבל הפסקת אש שלא כוללת את "כלל ציר ההתנגדות" ואיים להגיב בחריפות על המתקפות על חיזבאללה בשטח לבנון.

קאליבאף פרסם את ההודעה ברשתות החברתיות וכתב כך: "לבנון וציר ההתנגדות כולו, כבעלי הברית של איראן, הם חלק בלתי נפרד מהפסקת האש האיראנית-אמריקאית".

הוא הוסיף והתייחס לדבריו של ראש ממשלת איראן: "ר"מ הדגיש בתוקף ובפומבי את הצורך בפתרון החזית הלבנונית (בשיחות עם ארה"ב) אין מקום לנסיגה או הטעיה בנושא".

ולבסוף הזהיר קאליבאף: "הפרות של הפסקת האש יגררו עלויות כבדות, ויביאו לתגובות כבדות, כבו את האש עכשיו!".