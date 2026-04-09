ארי שפיץ ישיא משואה ביום העצמאות

השרה תא"ל (מיל.) מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) ללוחם צה"ל ארי שפיץ כי בחרה בו להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות הקרוב. שפיץ נבחר מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת, כמי שמסמל את גבורת הלוחמים ואת יכולת השיקום המופלאה.

סיפורו של ארי הוא סיפור של מאבק עיקש לחיים. הוא נפצע באורח אנוש בפיצוץ מטען בשכונת זייתון בצפון הרצועה, והיה מורדם ומונשם במשך חודש וחצי. עם התעוררותו, גילה ארי כי איבד את ידו ואת שתי רגליו. מאז, החל במסע שיקום ממושך ומפרך שנמשך למעלה ממאתיים ימים, תוך שהוא מפגין תעצומות נפש יוצאות דופן.

"לרגע לא נפלה רוחו"

השרה רגב שוחחה עם ארי ומסרה: "ארי, מהפצועים הקשים ביותר של מלחמת חרבות ברזל, מפגין חוסן מעורר השראה. למרות המחיר הכבד ששילם, לרגע לא נפלה רוחו. הוא הצליח לאסוף את העוצמות הגנוזות בתוכו כדי לבנות מחדש את שגרת חייו ולתת כוחות לרבים אחרים".

עוד הוסיפה השרה כי בחירתו היא הצדעה רחבה יותר: "דרך ארי אנחנו מצדיעים לכלל לוחמי צה״ל, ובהם גם הפצועות והפצועים בגוף ובנפש ששילמו מחיר כבד כל כך למען השבת השקט והביטחון לתושבי ישראל".

בסימן עוצמות של התחדשות

טקס הדלקת המשואות השנה יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות", כפי שאישרה הממשלה לאחרונה. הנושא נבחר כדי להעלות על נס את תהליכי השיקום, הבנייה והריפוי של החברה הישראלית בעקבות המלחמה.

על פי הודעת הוועדה, את המשואות ידליקו נשים וגברים שבעשייתם מאפשרים לבצר את החוסן הלאומי ולטפח את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר, תוך צעידה בנתיבי השיקום והתקווה להם המדינה זקוקה כל כך.