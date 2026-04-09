לא עוצרים גם בעזה: חוסל מחבל שהשתתף בטבח בניר עוז

כוחות הביטחון ממשיכים לסגור חשבון עם המחבלים שלקחו חלק באירועי ה-7 באוקטובר: צה"ל ושב"כ הודיעו היום (חמישי) כי מוקדם יותר השבוע חוסל עבד אל רחמן עמאר חסן חודרי, מחבל בארגון הטרור מהג'יהאד האסלאמי שהשתתף בטבח בניר עוז בשמחת תורה.

תעודת הזהות של עבד אל רחמן עמאר חסן חודרי צילום: דובר צה

חודרי המשיך לקדם טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה. חיסולו בוצע בהובלת פיקוד הדרום במטרה להסיר איום מיידי על הלוחמים בשטח.

פשט לניר עוז ב-7 באוקטובר

חודרי היה שותף פעיל בטבח ה-7.10. המחבל לקח חלק בפשיטה על קיבוץ ניר עוז במהלך מתקפת הטרור בשמחת תורה. במהלך התקיפה בה חוסל חודרי, הותקפו וחוסלו שלושה מחבלים נוספים המשויכים לארגון הטרור חמאס.

מצה"ל נמסר כי הכוחות והשב"כ פרוסים במרחב בהתאם להסכמים הקיימים, וימשיכו לפעול באופן נחרץ להסרת כל איום מיידי על ביטחון המדינה וכוחות הצבא.