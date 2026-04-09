"יש לי את הטקס שלי מולו": טל טיטו משתפת על הקשר עם אלוהים

דווקא בבית שמלא ברעש, משימות ושיחות חולין, לא פעם גם רדודות, מגיע רגע מפתיע במיוחד. טל, אחת הדיירות הבולטות ב"האח הגדול", משתפת בשיחה אישית על האמונה שלה והקשר עם הקב"ה.

מי שהציגה עד עכשיו דמות רחוקה יחסית מהעולם הדתי, ואף שיתפה בעבר שאכלה שרצים, פותחת פתאום צד אחר לגמרי.

מתוך ערוץ 26

השיר ששינה לה את נקודת המבט

טל מספרת על רגע קטן שהפך למשמעותי במיוחד עבורה: "‏שמעתי את השיר 'אבא' של אביתר בנאי, והוא אומר 'אבא אני רוצה' והוא מדבר על אלוהים. ואני חשבתי שהוא מדבר על אבא שלו"

לדבריה, רק אז נפל לה האסימון: "פתאום הבנתי שהחיבור שלי, כשאני כל הזמן אומרת 'אבא בבקשה', הוא כזה שאני מדברת לאבא שלי או לאלוהים. ואני כל הזמן מדברת איתם"

בין טקסים לחיבור אישי

בהמשך, טל נוגעת גם בפער שהיא מרגישה מול דתיים יותר סביבה - במיוחד בתוך הבית המשותף:

"גם כשזה מגיע לחלל משותף, תחשוב שיש מלא מנהגים. נגיד פה בקידוש בבית, שאני מרגישה הכי בנוח בעולם, יש מנהגים שאנחנו לא עושים"

החשיפה למנהגים אחרים דווקא מערערת אותה: "ואז פתאום אתה רואה טקסים של אנשים אחרים שאני לא עושה, כמו נטילת ידיים, וזה גורם לך לתהות איפה אני עומדת מול ה'"

טל טיטו צילום: רשת 13

"יש לי את הטקס שלי"

אבל למרות הבלבול, טל מדגישה שהחיבור שלה לא נעלם - אלא פשוט נראה אחרת: "אתה מתחיל קצת לערער על השיח שלך, ואז הולך הצידה ואומר 'רגע, אני יודעת את החיבור שלי איתו'"

ומסכמת במשפט שמחדד את כל הגישה שלה: "יש לי את הטקס שלי מול הדבר הזה"

בשורה התחתונה, טל מדברת על דבר פשוט: להשתדל להיות בקשר עם אלוהים - כל אחד בדרכו ובמאמץ שלו. ודווקא בתוך בית שמלא בשיחות חולין, ריבים וסיטואציות יומיומיות, בולט הרגע שבו השיח עולה שלב - וטל מביאה פתאום רובד הרבה יותר עמוק.