לאחר 40 יום של הגבלות: הכותל המערבי שב לפעילות מלאה

פיקוד העורף החזיר את המדינה לפעילות מלאה: החל משעות הבוקר המוקדמות (חמישי) נוהרים אלפי מתפללים לרחבת הכותל המערבי, לאחר תקופה ממושכת שבה הוגבלה הכניסה לעד 50 מתפללים בלבד בכל זמן נתון.

המתפללים הרבים נושאים תפילות הודיה על הניסים, לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון מדינת ישראל.

בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי גם עמדת הנחת התפילין בכניסה לרחבת הגברים וכן אתרי 'מנהרות הכותל' נפתחו לרווחת ציבור המבקרים וכי ניתן להזמין כרטיסים לבודדים ולקבוצות באתר הקרן או בטלפון 5958*.

הקרן למורשת הכותל המערבי: "מרגש לראות את עם ישראל על כל גווניו שב ונוהר לרחבת הכותל המערבי – ליבו הפועם של העם היהודי לאחר תקופה ממושכת של הגבלות. אנו מזמינים את כלל הציבור לשוב ולפקוד את המקום הקדוש, לשאת תפילה ולבקר גם באתרי מנהרות הכותל. שובם של האלפים למקום מבטא יותר מכל את הצורך העמוק שניכר בימי הלחימה לאפשר את הרחבת מספר המתפללים, מתוך אחריות ומתווה מותאם, למען הציבור הרחב".