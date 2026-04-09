מצטרפים לקמפיין: החות'ים מאיימים לתקוף את ישראל בגלל לבנון

גם החות'ים מצטרפים לקמפיין הלחץ האיראני בניסיון להכריח את ישראל לנצור את האש ולעצור את התקיפות נגד חיזבאללה בלבנון

גורמים בכירים בארגון המורדים החות'ים מסרו לפני זמן קצר לתקשורת הערבית, כי הארגון עלול לפתוח בפעולה התקפית נגד ישראל, במידה והאש לא תינצר בלבנון.

על פי דיווחים, חיזאם אל-אסד, אחד מ'מפקדי החזיתות' של ארגון הטרור החות'י מסר לתקשורת הערבית בעלת הקשרים לארגון כי תיתכן פעולה נוספת של החות'ים נגד ישראל בעקבות התקיפות בלבנון, במידה ולבנון לא תיכלל בהפסקת האש, אותה הם הגדירו כ'אזורית' לטענתם.

אל-אסד הוסיף ואיים "ההסלמה הישראלית-אמריקנית בלבנון לא תעבור ללא תגובה". לפני זמן קצר גם גורם בכיר במשרד החוץ האיראני הודיע בדומה כי איראן לא תשתתף במו"מ עם ארה"ב עד לעצירת התקיפות בלבנון, במה שנראה כקמפיין לחץ אזורי מתואם בניסיון לחלץ את חיזבאללה מהתופת.