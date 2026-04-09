הירי לצפון נמשך: אזעקות במטולה וביסוד המעלה

אין הפסקת אש בצפון. למרות ההכרזה על הפסקת אש עם איראן, בשעה 13:30 נשמעו אזעקות בקו שבין מטולה ליסוד המעלה בעקבות ירי מלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

הירי הזה ממשיך את הירי הבוקר לאזור קרית שמונה ומטחים נוספים לעבר קו העימות מאז אתמול.

נזכיר כי הסכם הפסקת האש אינו כולל את החזית הצפונית וישראל ממשיכה לפעול שם כל העת. באיראן לחצו על הסכם הכולל את לבנון, אך בישראל הבהירו כי אינם מסכימים לכך.

לבנון מחוץ למשוואה של הפסקת האש

בישראל ישנה דריכות לאחר שהדרג המדיני ומערכת הביטחון עמדו על דרישתם לוודא כי הזירה הלבנונית אינה נכללת בהפסקת האש מול איראן. בישראל מבקשים לשמור על חופש פעולה מלא נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בלבנון, ללא קשר להסכמות מול טהראן.

למרות האיומים המיידיים, בישראל לא שוללים את האפשרות שהפסקת האש הנוכחית תוארך מעבר למועד שנקבע. נכון לעכשיו, במערכת הביטחון מתייחסים לעימות הישיר והנרחב מול איראן ככזה שהסתיים, אך נערכים לכל התפתחות שעלולה להצית מחדש את האש מהחזית הצפונית.