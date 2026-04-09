איראן מודיעה: לא נגיע לשיחות עד שישראל תעצור בלבנון

בכיר איראני הודיע לפני זמן קצר כי איראן לא מתכוונת להגיע אל שיחות המשא ומתן בפקיסטן כל עוד ישראל מסרבת לנצור את האש בלבנון

סגן דובר משרד החוץ האיראני, סעיד חטיבזאדה, התראיין לתקשורת המקומית באיראן והודיע כי המשלחת האיראנית תגיע לשיחות השלום בבירת פקיסטן, רק במידה וישראל תעצור את התקפותיה בשטח לבנון.

"משלחת איראנית תצא לשיחות באיסלאמאבאד אך ורק אם וכאשר ישראל תפסיק את המתקפה על לבנון, כל עצירת לחימה חייבת לכלול את לבנון, השעות הקרובות הן קריטיות לקביעת התקדמות המשא ומתן".

חטיבזאדה המשיך והזהיר: "איראן הייתה אמש על סף תגובה חריפה, אך התאפקה על מנת לאפשר מקום לדיפלומטיה לעשות את שלה".



בנוסף בקשר למייצרי הורמוז הסביר "הם פתוחים לתנועה לכולם, חוץ מלספינות של הציונים, מי שאומר שהם סגורים פשוט משקר. המצב השתנה, כעת על מנת לעבור במייצרים צריך ליצור קשר עם משמרות המהפכה, מי שדואג לכך עובר בלי בעיות".