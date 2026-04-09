מחיר הנפט צנח, הדולר נחלש הבורסה עולה

ההשפעות הכלכליות על הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן ניכרות גם בתחום הכלכלי. מחיר הנפט שהיה בשיא צנח ב-15% אך הוא עדיין גבוה, הדולר נחלש משמעותית והבורסה בתל אביב עולה

הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן הכוללת גם את ישראל משפיעה מיידית על הכלכלה.

מחיר הנפט שעמד בערב החג של 112 דולרים לחבית (אחרי שהיה כבר על 115), צנח בדרמטיות לרמה של 97$ לחבית אחת. ירידה של כ-15% בתוך יום.

יש לציין כי עדיין מדובר במחיר הגבוה ב-140% מהמחיר לפני 40 יום, ערב פרוץ מלחמת 'שאגת הארי' הישראלי ו'הזעם המוחלט' האמריקאי. הצפי הוא כי המחירים יחזרו לנורמה עם פתיחה מוחלטת של מיצרי הורמוז - צעד שטרם נעשה.

הדולר נחלש משמעותית

עם צאת החג צנח שער הדולר בכחמש אגורות לעומת השער ערב החג. מטבע אמריקני אחד שווה 3.09 שקלים לעומת 3.14 לפני יומיים, ירידה של 1.7%.

על רקע האולטימטום האמריקני לאיראן הפסקת אש או הרס מוחלט, הבורסה בתל אביב עלתה בערב החג וכעת היא שומרת על יציבות.

מדד תל אביב 35 ומדד תל אביב 125 עלו שניהם בכ-1.8% וסוגרים את מבצע 'שאגת הארי' בעלייה של 4%.