הבכיר האיראני מזהיר: "עונש חמור על הפשעים בלבנון"

ראש כוח קודס של משמרות המהפכה העביר אזהרה בעקבות התקיפות בלבנון, והתחייב כי איראן לא תעבור על כך בשתיקה

הגנרל האיראני, איסמעאיל קאאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, שיגר לפני זמן קצר אזהרה חריפה אל עבר ישראל, והודיע בתוקף כי התקיפות בלבנון לא יעברו ללא תגובה.

קאאני, אחד מהגנרלים הבכירים היחידים ששרדו את המלחמה באיראן, פרסם הודעה מאיימת ישירות אל עבר ישראל: "עונש חמור צפוי למבצעי הפשעים בלבנון".

הוא המשיך והסביר "נתניהו ניסה, באמצעות האכזריות שלו בלבנון, להראות שהוא חסר רחמים ולב אפילו יותר מתומכיו בארה"ב"

קאאני גם הוסיף ואיים: "ההיסטוריה של המשטר הציוני מלאה בפשעים נגד האנושות, נגד נשים וילדים. על האויב לדעת כי מצפה לא עונש חמור ומצער".