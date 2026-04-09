למרות דברי טראמפ: איראן מודיעה כי לא תסכים להגבלות גרעיניות

בזמן שארה"ב והמשטר בטהראן מתכוננות למשא ומתן ראשוני, ראש הארגון האיראני לפיתוח אנרגיה אטומית מבטיח כי לא יסכימו לאף הגבלה על תוכנית הגרעין

ראש הארגון האיראני לפיתוח אנרגיה אטומית, מוחמד אסלאמי, הבטיח לפני זמן קצר באמירה לתקשורת הממלכתית של איראן כי למשטר אין כלל כוונה להגביל את תוכנית הפיתוח הגרעיני, או לדון בנושא עם ארצות הברית.

"האויב לא יצליח להגביל את תוכנית הגרעין שלנו" כך הודיע מוקדם יותר מוחמד אסלאמי, מי שעומד בראש גוף הפיתוח הגרעיני של המשטר האיראני.

האמירה החריפה מגיעה על רקע דבריי הנשיא טראמפ על כך שאיראן כבר הסכימה לדבריו לוותר על העשרת אורניום והחומר המועשר שבידיה, ובזמן שסגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס עושה את דרכו אל המשא ומתן שצפוי להתקיים מחר בבירת פקיסטן.