בניגוד ליד ושם: עצרת זיכרון השואה ביד מרדכי תתקיים עם קהל

למרות המצב הביטחוני ובניגוד לעצרת הממלכתית של המוזיאון בירושלים, העצרת המרכזית למרגלות פסלו של מרדכי אנילביץ' תארח השנה מאות משתתפים

בעוד שמוסדות הזיכרון הלאומיים בירושלים, "יד ושם" והכנסת, בחרו השנה לקיים את טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה במתכונת מוקלטת מראש וללא קהל, בקיבוץ יד מרדכי החליטו לנצל את הפסקת האש ולשמור על המסורת החיה.

העצרת המרכזית, שתיערך בערב יום שני (13 באפריל 2026), תתקיים השנה בהשתתפות מאות אנשים למרגלות פסלו של מרדכי אנילביץ', תחת הכותרת הטעונה: "כולנו ילדים של החיים".

ההחלטה להזמין קהל למרות המצב הביטחוני המורכב התקבלה בכפוף להנחיות פיקוד העורף, מתוך רצון לייצר חיבור עמוק בין הזיכרון ההיסטורי למציאות הישראלית הנוכחית. השנה, מדליק המשואה המרכזי יהיה דניאל לוז בן ה-92, שורד שואה ומוותיק קיבוץ נירים, שסיפור חייו שוזר את אימי השואה עם החלוציות בנגב המערבי.

הערב, בבימויו של אודי סגל, יכלול נאומים של ראשי קק"ל, קרן חבצלת וההסתדרות הציונית העולמית. על הבמה יעלו אמנים מהשורה הראשונה לביצועים מרגשים, בהם: עדן גולן ("רקמה אנושית אחת"), רביב כנר ("כולנו ילדים של החיים"), וג'יין בורדו ("אפר ואבק"). עבור תושבי העוטף והציבור הישראלי, העצרת ביד מרדכי מסמלת השנה יותר מתמיד את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין גבורת העבר לתקומת ההווה.