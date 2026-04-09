כדי לפגוע בבנט: תושב חיפה ייצר חומר נפץ בשליחות איראן

שב"כ והמשטרה התירו היום (חמישי) לפרסום כי עמי גיידרוב, בן 22 מחיפה, לסיוע לאיוב בין היתר הכנת חומר נפץ לפגיעה באישיות בכירה בישראל. על פי הדיווח ב-I24 מדובר בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

מעצר החשוד | צילום: דוברות המשטרה

נגד גיידרוב הוגשה היום הצהרת תובע, וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו ונגד מעורבים נוספים בימים הקרובים.

מממצאי החקירה עולה כי הקשר בין גיידרוב למפעיליו האיראניים החל באוגוסט 2025. במהלך התקופה ביצע החשוד משימות רבות תמורת סכומי כסף מצטברים שעלו על 70,000 ש"ח, אשר הועברו אליו ברובם באמצעות מטבעות דיגיטליים.

בשיא הקשר, הסכים גיידרוב לייצר חומר נפץ שיועד לפגיעה באישיות בכירה בישראל. לצורך כך, הוא שכר דירה ייעודית בחיפה ששימשה כמעבדה, רכש טלפונים מבצעיים ותיעד את הכנת המטענים בסרטונים ששלח למפעילו כהוכחה לביצוע המשימה.

בפרשה נעצרו גם סרגיי ליבמן ואדוארד שובטיוק, תושבי הצפון המוכרים לגיידרוב, בחשד שסייעו לו ברכישת חומרי גלם, בהסתרת חומרי הנפץ ואף בביצוע ניסויים לבחינת יעילותם.

שכר מקום קבוע ליד נמל חיפה

מלבד ההכנות לפיגוע, החקירה חשפה כי במהלך מלחמת "שאגת הארי", פעל גיידרוב לאיסוף מודיעין חזותי עבור האיראנים. הוא העביר צילומים של נמל חיפה ואתרי נפילות טילים בצפון, ואף התבקש לאתר נכס להשכרה הצופה לנמל לצורך התקנת מצלמות מעקב קבועות.

במערכת הביטחון רואים בחומרה את הפרשה ומציינים כי מדובר בניסיון בוטה של איראן להקים תשתית טרור וריגול בתוך ישראל תוך ניצול אזרחים ישראלים. "שב"כ ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול כל ניסיון של גורמי אויב לגייס ישראלים לפעילות ביטחונית", נמסר בהודעה המשותפת. גופי הביטחון שבו והזהירו את הציבור מפני יצירת קשר עם גורמים לא מזוהים ברשת, המציעים תגמול כספי עבור משימות שעלולות לפגוע בביטחון המדינה.