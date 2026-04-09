האקרים טוענים כי פרצו לטלפון של הרצי הלוי

קבוצת ההאקרים חנדלה טוענת כי פרצה לטלפון של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. היא פרסמה תמונות וסרטונים אישיים של הלוי וגם פגישות שלו בירדן ובקטאר

קבוצת ההאקרים חנדלה ממשיכה לפרוץ לטלפונים של בכירים ישראלים, והפעם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי על הכוונת.

הבוקר פורסמו ברשת תמונות אישיות וסרטונים מתוך ביתו של הלוי בהם הוא נראה מנגן בפסנתר עם בני משפחתו, וכן תמונות של צילום תעודת זהות ודרכון, שלו ושל רעייתו שרון.

בנוסף הועלו תמונות, שלא פורסמו עד כה, של הלוי בפגישות עם רמטכ"ל צבא ירדן ובפגישותיו בקטאר עם ראשי המדינה. בפגישות אלה לבוש הלוי בבגדים אזרחיים.

הרצי הלוי בקטאר צילום: מתוך מסמכי חנדלה

הרצי הלוי בפגישה עם רמטכ"ל צבא ירדן (מתוך מסמכי חנדלה)

נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את התמונות.



