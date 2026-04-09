האקרים טוענים כי פרצו לטלפון של הרצי הלוי

קבוצת ההאקרים חנדלה ממשיכה לפרוץ לטלפונים של בכירים ישראלים, והפעם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי על הכוונת.
הבוקר פורסמו ברשת תמונות אישיות וסרטונים מתוך ביתו של הלוי בהם הוא נראה מנגן בפסנתר עם בני משפחתו, וכן תמונות של צילום תעודת זהות ודרכון, שלו ושל רעייתו שרון.
בנוסף הועלו תמונות, שלא פורסמו עד כה, של הלוי בפגישות עם רמטכ"ל צבא ירדן ובפגישותיו בקטאר עם ראשי המדינה. בפגישות אלה לבוש הלוי בבגדים אזרחיים.
נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את התמונות.
תגובות