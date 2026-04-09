נלחם עד הסוף: שחקן "משחקי הכס" הלך לעולמו בגיל 35

מאבק של שלוש שנים הגיע לסיומו: מייקל פטריק, שחקן "משחקי הכס" ותיאטרון מוערך, נפטר בגיל 35 לאחר שנלחם במחלת ניוון שרירים. על הבחירה שלו להמשיך ליצור עד הרגע האחרון, וההחלטה הדרמטית לוותר על הניתוח כדי להיפרד מהעולם בדרכו

שחקן הסדרה האגדית משחקי הכס, מייקל פטריק (המוכר גם כמייקל קמפבל), הלך לעולמו בגיל 35 לאחר מאבק של שלוש שנים במחלת ניוון שרירים.

פטריק נפטר בהוספיס בצפון אירלנד, מוקף בבני משפחתו וחבריו, לאחר הידרדרות במצבו ואשפוז של כעשרה ימים.

נלחם עד הסוף - ולא עצר לרגע

למרות האבחון הקשה בשנת 2023, פטריק לא נעלם מהבמה. להפך - הוא המשיך לעבוד ולהופיע גם בשלבים מתקדמים של המחלה, ואף השתתף בניסוי תרופתי שניסה להקל על התסמינים.

בחודשים האחרונים לחייו קיבל החלטה לא פשוטה: לוותר על ניתוח מורכב, למרות גיוס של יותר מ-124 אלף דולר בקמפיין מימון המונים, כדי לבלות את הזמן שנותר לו מחוץ לבית החולים - עם האנשים הקרובים אליו.

מייקל קפמבל צילום: RealTVfilms

הקריירה - גם מעבר ל"משחקי הכס"

פטריק הופיע בעונה השישית של משחקי הכס, אך לקח חלק גם בפרויקטים נוספים בטלוויזיה, בהם דרמות וסדרות נוספות כמו "בלו לייטס" והפקות בריטיות נוספות.

מעבר למסך, הוא נחשב לשחקן תיאטרון פעיל, שלא ויתר על הבמה גם כשהמחלה כבר השפיעה על גופו.