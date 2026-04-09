נערכים לשידור חי: האם הנשיא טראמפ יגיע לטקס פרסי ישראל?

האם הנשיא טראמפ ינחת בישראל לקראת יום העצמאות? קיש הנחה את כלל הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך להיערך לקיום טקס פרס ישראל כסדרו במסגרת אירועי יום העצמאות הקרובים, וגם לאפשרות הגעתו של הנשיא האמריקני לישראל והשתתפותו בטקס.

בד בבד, ובהתחשב בהתפתחויות האזוריות ובאפשרות לכישלון המשא ומתן עם איראן והשלכותיו הביטחוניות האפשריות, הנחה השר להיערך גם לתרחיש שבו לא יתאפשר קיום הטקס במתכונתו המתוכננת. בתוך כך הורה השר לקדם צילום מוקדם של הטקס כחלופה לגיבוי, וזאת על מנת להבטיח את קיומו של הטקס ואת שידורו לציבור גם במקרה של שינוי נסיבות.

שר החינוך, יואב קיש: ״פרס ישראל הוא סמל ממלכתי מרכזי וגולת הכותרת של אירועי יום העצמאות למדינת ישראל. לא נאפשר למצב הביטחוני לפגוע בקיומו של הטקס, ועל כן הנחיתי את כלל הגורמים להיערך לכל תרחיש אפשרי, ובכלל זה גם לאפשרות הגעתו של נשיא ארצות הברית. אני סמוך ובטוח כי גם השנה יתקיים טקס מרגש ומכובד, אשר ייתן ביטוי הולם להוקרה הלאומית לחתני ולכלות פרס ישראל — המגלמים בפועלם את חוזקה ואת איתנותה של מדינת ישראל״.