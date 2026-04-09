פותחים את שערי הפרנסה: כך תכינו חלת מפתח מסורתית

חג הפסח כבר מאחורינו, המצות פינו את מקומן על המדפים, והנה מגיעה השבת הראשונה של חודש אייר (שבת "מברכין") ומביאה איתה ניחוח מיוחד של אפייה. מדובר באחד המנהגים האהובים והמרגשים ביותר: חלת המפתח.

לפי המסורת, השבת שאחרי פסח היא זמן של עת רצון לפתיחת שערי פרנסה. כפי שבימי קדם פסק המן לרדת לאחר הפסח ובני ישראל נזקקו לפרנסה מהארץ, כך אנו מעצבים את החלה בצורת מפתח – תזכורת לכך שהמפתחות לכל השערים נמצאים בידיו של הקדוש ברוך הוא.

המתכון: בצק חלות מושלם (והפרשת חלה)

הסוד לחלת מפתח יפה הוא בצק גמיש ונוח לעבודה שלא מאבד את הצורה באפייה.

המצרכים (עבור 2 חלות גדולות):

1 קילו קמח מנופה (מומלץ קמח לחם)

2 כפות שמרים יבשים

1/2 כוס סוכר (למי שאוהב חלה מתקתקה אפשר להוסיף עוד 2 כפות)

1 כף מלח

1/2 כוס שמן

2-2.5 כוסות מים פושרים (להוסיף בהדרגה)

1 ביצה (לא חייב, אבל מוסיף עושר לבצק)

לציפוי:

ביצה טרופה עם כפית מים וקורט סוכר

שומשום / קצח / פרג

אופן ההכנה: