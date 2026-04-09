יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עמית סגל

עמית סגל חוגג יום הולדת, וזה הזמן לחזור ל-10 דברים שלא כולם יודעים עליו - מההתחלה בגיל 17, דרך הסקופים שהסעירו את המדינה ועד הרגע שבו כמעט נכנס לפוליטיקה בעצמו

עמית סגל הוא כבר מזמן אחד השמות הכי מוכרים בתקשורת הישראלית - מהפרשנויות ועד הסקופים שמגיעים בדיוק בזמן. אבל מעבר למה שרואים על המסך, יש גם לא מעט פרטים פחות מוכרים. לרגל יום הולדתו, אספנו 10 דברים מעניינים עליו.

1. התחיל הרבה לפני כולם

עוד לפני הצבא, בגיל 17 בלבד, עמית סגל כבר נכנס לעולם התקשורת ככתב במקומון ירושלמי. בזמן שרוב בני גילו עוד התלבטו מה הם רוצים לעשות - הוא כבר היה בתוך המערכת.

2. הילדות בעפרה

סגל נולד בחיפה, אבל גדל בעפרה - סביבה שעיצבה את תפיסת עולמו והשפיעה על הדרך שבה גיבש את עמדותיו הפוליטיות כבר מגיל צעיר.

3. הדרך הקלאסית - גלי צה"ל

כמו רבים מהעיתונאים הבולטים, גם הוא עבר דרך גלי צה"ל, שם התחיל לבנות את השם שלו ככתב פוליטי.

4. דווקא לא למד תקשורת

למרות הבחירה הברורה במקצוע, הוא לא הלך ללמוד תקשורת - אלא משפטים ומדיניות ציבורית. זה גם מה שנותן לפרשנות שלו עומק קצת אחר, יותר "מערכתי".

5. הפריצה לתפקיד המרכזי

בגיל יחסית צעיר, הוא כבר מונה לפרשן הפוליטי של חדשות 12 - תפקיד שבדרך כלל מגיעים אליו אחרי שנים רבות יותר במערכת.

6. החשיפה הגדולה

לא מעט מהפרסומים שלו הפכו לכותרות גדולות, אבל יש כאלה שגם הצליחו להדהים את הציבור. אחד הסיפורים הזכורים היה "פרשת המוח" בכנסת - תיעוד חריג שבו נראה חבר הכנסת יחיאל חזן מוציא את כרטיס ההצבעה ("המוח") של חבר כנסת אחר מהמחסן.

7. כמעט עבר צד

באחד הרגעים המפתיעים בקריירה שלו, בנימין נתניהו הציע לו להיכנס לפוליטיקה ואפילו תפקיד של שר בכיר. סגל, בניגוד למה שאולי היה מצופה, בחר להישאר בצד שמסקר.

8. בחר להישאר בישראל

למרות הצעה לעבור לארצות הברית כשליח חדשות, הוא העדיף להישאר כאן - קרוב לזירה הפוליטית שהוא מסקר.

9. לא מפחד לחסום

בעולם שבו כולם נלחמים על עוקבים, סגל דווקא הלך הפוך - וחסם לאורך השנים כ-4,000 משתמשים בטוויטר, בעיקר כאלה שעברו את הגבול בתגובות.

10. ימי בנימין

מעבר לפרשנויות, סגל גם יצר והוביל סדרה בשם "ימי בנימין" שעסקה בבנימין נתניהו ובפוליטיקה הישראלית - והראתה צד יותר מעמיק ומאחורי הקלעים של מה שקורה בזירה.