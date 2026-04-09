איש השמאל בפוסט מפתיע: "חברים שלי הולכים להתאכזב ממני"

איש החינוך רם כהן, המזוהה עם עמדות שמאל מובהקות, פרסם טקסט יוצא דופן שבו הוא קורא למחנה שלו להתעורר אל מול האיום הקיומי מאיראן וחיזבאללה. "אני מניח שאני מפתיע, אולי לרעה, חלק מהחברים שלי", כתב כהן בפנייה ישירה לחבריו. "תנסו רגע אחד לצאת מהמקום שאתם נמצאים ותענו לעצמכם רק על שאלה אחת – מה רוצה איראן מישראל? התשובה היא כלום. אין להם תביעה טריטוריאלית, הם פשוט מבקשים לחסל את ישראל בהזדמנות הראשונה".

כהן תקף את הנטייה בשמאל לנסות ולפייס את המשטר בטהראן. "אנחנו מספרים לעצמנו סיפור על 'מאזן גרעיני' ושנוכל לשכנע אותם שלא עשינו להם כלום", כתב. "אלו גישות הומניסטיות שינסו לשכנע משטר – שמכה נשים בלי רעלה ומוציא ספורטאים להורג – שאנחנו בסך הכול אנשים טובים ונוכל יחד להקים מזרח תיכון חדש".

"קל להיות צדקנים בתל אביב ובגבעתיים"

כהן לא חסך בביקורת על הניתוק שהוא מזהה בקרב תושבי המרכז בנוגע לסבלם של תושבי הצפון. "נשבר לי הלב לראות את האנשים הטובים בצפון אוכלים אלפי טילים מארגון שיש לו רק מטרה אחת – השמדתנו. קל מאוד להיות צדקנים ולגור בתל אביב, שוהם או גבעתיים ולרצות בסיום המלחמה מבלי להתעמת עם השאלה 'מה הלאה?'".

לדבריו, האיראנים בונים בדיוק על אותה שחיקה בנחישות הישראלית: "הם בונים על התשה של אנשים שטוב להם, שרוצים בצדק את החיים הטובים ולא מסוגלים להתמודד עם הנחישות של הרוע לאורך זמן".

"המלחמה הייתה צודקת"

למרות ביקורתו החריפה על הממשלה אותה הוא מכנה "מתועבת", כהן הבהיר כי המערכה הצבאית כשלעצמה הכרחית לקיום המדינה. "המלחמה עם איראן הייתה צודקת. לצערי היא הסתיימה מבלי שהשגנו את המטרות החשובות ביותר, אך לפחות קנינו זמן ופגענו קשות בכלכלה האיראנית ובתעשיות שלה".

את דבריו חתם בבקשה מחבריו למחנה: "סליחה אם אני מעצבן או מאכזב חברים רבים. אל תחמירו איתי. אינני רוצה מלחמה כי אני אוהב מלחמה, אני רק רוצה לחיות פה מבלי שיקצבו לי את הזמן על שעון מתקתק במרכז טהרן".