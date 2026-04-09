אחרי שהודיעו שלא יחזרו ללימודים: בחיפה פרסמו מתווה חזרה

אחרי שאמש (רביעי) הודיעו בחיפה כי למרות החלטת הממשלה והפסקת האש לא יחזרו ללימודים. היום הודיע ראש העיר יונה יהב על מתווה חזרה החל ממחר, כך זה יעבוד.

יום הלימודים מחר, יום שישי, 10.4, ייתקיים בין השעות 08:00–11:45, בתוך מרחבים מוגנים תקניים בלבד באופן הבא:

מוסדות חינוך מיוחד, גנים ובתי ספר יפעלו בקפסולות, כולל היסעים. כיתות חינוך מיוחד א'–ו', תקשורתיות ונפשיות יפעלו במוקדים ברמת הנשיא ובמגינים, ללא היסעים. כיתות י"א–י"ב: למידה בקבוצות הכנה לבגרויות, בהתאם להזמנת בית הספר.

גני ילדים וכיתות א': למידה בקפסולות בהתאם לזמינות המיגון.

יתר מערכת החינוך: למידה מרחוק. החינוך הערבי: ממשיך בחופשת הפסחא.

כזכור אמש אחרי ההודעה על הסרת כלל המגבלות בכל הארץ, בעיריית חיפה החליטו שמוסדות הלימודים לא יפתחו היום בעקבות המשך המערכה מול חיזבאללה.

בהודעה מטעם העירייה נמסר כי "חיפה נשארה מאוימת על ידי זירת לבנון, וקיימת אפשרות שהעיר תמשיך להיות יעד למתקפות טילים ורקטות מצד ארגון הטרור חיזבאללה".