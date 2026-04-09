שר החינוך בהחלטה דרמטית לגבי החופש הגדול

שר החינוך יואב קיש, הגיע הבוקר (ה׳) לבית הספר "חביב" בראשון לציון, במסגרת החזרה למסגרות החינוך פנים אל פנים, ברוב רחבי הארץ. בהצהרה לתקשורת הודיע השר כי הנחה לקדם החלטת ממשלה להארכת תכנית "בית הספר של החגים" במהלך חופשת הקיץ הקרובה.

במסגרת המהלך, בין השאר תוארך תכנית "בית הספר של החופש הגדול" בכשלושה שבועות נוספים, ותורחב באופן משמעותי כך שתכלול את כלל תלמידי החינוך היסודי עד כיתה ו', מעבר למתכונתה כיום.

לצד זאת, תופעל תכנית ייעודית לחטיבות הביניים – "מכינת הקיץ", אשר תעניק מענים חינוכיים ולימודיים ותתמקד בהשלמת פערים שנצברו במהלך תקופת המלחמה, במתכונת גמישה ובהתאם לצרכים הייחודיים של בתי הספר והרשויות.

המהלך נועד להבטיח רצף חינוכי, רגשי וחברתי עבור תלמידי ישראל במהלך חודשי הקיץ, זאת על רקע מלחמת "שאגת הארי" והשלכותיה על התלמידים, ההורים וצוותי החינוך. היקף התקציב הצפוי למהלך עומד על כ-750 מיליון ש״ח.

שר החינוך יואב קיש מסר: "לאור הפערים שנצברו במהלך המלחמה, הנחיתי את המשרד להאריך את פעילות הקיץ בשלושה שבועות, להרחיב את המענה לכלל תלמידי היסודי עד כיתה ו׳, ולהפעיל את "מכינת הקיץ" לחטיבות הביניים (כיתות ז׳-ט׳), שתסייע בהשלמת פערים ותעניק מסגרת יציבה ותומכת לתלמידים".