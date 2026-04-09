האורות נדלקים: בתי הקולנוע חוזרים לפעילות מלאה

לאחר חודשים של פעילות מצומצמת בצל המלחמה, בתי הקולנוע נפתחים מחדש תחת הנחיות בטיחות מחמירות. מנכ"ל סינמה סיטי: "הקולנוע הוא מרחב חיוני של אסקפיזם ותקווה"

ענף הקולנוע בישראל חוזר היום (חמישי) לחיים: רשת "סינמה סיטי" הודיעה על פתיחה מחודשת ומלאה של שעריה לקהל הרחב בכל רחבי הארץ. המהלך מגיע לאחר תקופה ממושכת שבה רוב האולמות היו סגורים או פעלו במתכונת מצומצמת ביותר בעקבות המלחמה.

כדי להבטיח את שלום הציבור, הפעילות בכלל המתחמים תתקיים תוך הקפדה יתרה על הנחיות פיקוד העורף, כאשר הצופים יופנו למרחבים מוגנים ייעודיים בתוך המתחמים במידת הצורך. בתוך כך, ביום שבת הקרוב צפוי להיפתח גם המתחם בבאר שבע, מה שישלים את הפריסה הארצית המלאה של הרשת מצפון ועד דרום.

אבי אדרי, מנכ"ל סינמה סיטי, הסביר את ההחלטה לפתוח את השערים למרות המציאות המורכבת: "אנו חוזרים לפעילות מלאה בתחושת שליחות. הקולנוע והתרבות הם מרחב חיוני שמאפשר לציבור אסקפיזם, חיבור ותקווה. בימים כאלה, יש חשיבות גדולה להחזרת חווית התרבות במלואה ואנו גאים להחזיר לקהל הישראלי את הצפייה על המסך הגדול".

ברשת מצפים לקהל רב שצמא לחזור לאולמות הממוזגים ולחוויית הצפייה המשותפת, שהפכה לאחד הסמלים לחזרה לשגרה יחסית בתוך ימי הלחימה.