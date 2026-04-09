הלחימה בחיזבאללה ובלבנון: לא מה שאתם יודעים

ארבע אוגדות, 12 צוותי קרב, ואלפי רקטות וכטב"מים, כל הנתונים מהלחימה בלבנון: "ואנחנו לא מתכוונים לעזוב את השטח בלי שפירזנו אותו לחלוטין. בלי שהסרנו את איום הירי ישיר המסלול לבתי התושבים בצפון"

יממה אחרי שהחל מבצע 'שאגת הארי' באיראן הצטרף ארגון החיזבאללה ללחימה. מאז שיגר הארגון אלפי רקטות פצצות מרגמה וכלי טיס בלתי מאוישים הביא למותם של 12 לוחמים ואזרחים והמשיך להתבצר במרחב לבנון.

צה"ל החל בפעילות שתוכננה מבעוד מועד תחילה עם שתי אוגדות לאחר מכן הורחבה מסגרת הצהלית לכדי ארבע אוגדות וכיום פועלות במרחב של דרום לבנון חמש אוגדות כאשר הצפונית שביניהם אוגדה 98 שולטת למעשה על כל קו הנט של דרום לבנון במרחק של כ-10 קילומטר מן הגבול ודרומה.

12 צוותי קרב

משם ממזרח עד מערב פועלות האוגדות השונות: במזרח המרחב פועלת אוגדת 91 בגזרת הר דב ואל חיאם כדי להרחיק את האיום, מול משגב עם מנרה ומרגליות פועלת אוגדה 36, במרכז המרחב עובדים לוחמי אוגדה 162 ובגזרה המערבית מול מול קו הים בואכה צור פועלת אוגדה 146.

לכל אחת מאוגדות אלו צוותי הקרב החטיבתיים שלהם כאשר מדובר ב-12 צוותי קרב שלמעשה השלימו את התמרון בכל מרחב דרום לבנון מהליטני ועד הקו הסגול.

בצה"ל מדברים על כך שהם ימשיכו ויפרזו את האזור ממחבלים, מרקטות, מאמצעי לחימה ומנסיונות ההתחמשות של החיזבאללה.

גורם ביטחוני: " זו עבודה של זמן"

פעולה נוספת שעושים הכוחות היא השמדת מרבית הבתים בקו הראשון במרחק של עד שלושה קילומטרים מן הגבול והשמדתם באופן שיטתי על ידי הכוחות השונים שפועלים במרחב תוך כוונה להגיע למצב שהמרחב יראה כמו חן יונס או רפיח או בית חנון.

לשם כך מחזיקים את הכוחות הרבים במרחב "זו עבודה של זמן" אומר לי גורם ביטחוני "ואנחנו לא מתכוונים לעזוב את השטח בלי שפירזנו אותו לחלוטין. בלי שהרסנו את הבתים שבהם התגוררה האוכלוסייה השיעית קרי נאמני חיזבאללה, בלי שהסרנו את איום הירי ישיר המסלול לבתי התושבים בצפון" הוא אומר

וכך כאשר מביטים הבוקר הזה באסרו חג פסח תושבי מטולה זרעית שלומי וחניתה צפונה- הם רואים את חיילי צה"ל ולא עוד את מחבלי חיזבאללה.