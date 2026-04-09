דריכות שיא: ישראל נערכת לחידוש הירי מאיראן

על פי מידע שיש בישראל, איראן עלולה לחדש את ירי הטילים בעקבות המשך המלחמה מול חיזבאללה בצפון

על רקע הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקפו, המערכת הביטחונית בישראל עוקבת בדריכות אחר כוונותיה של איראן. לפי הפרסום ב"כאן חדשות", בידי ישראל מידע לפיו בטהראן שוקלים ברצינות ירי לעבר שטח הארץ בתגובה להמשך התקיפות הישראליות נגד מטרות בלבנון.

לפי הדיווח, האיומים הללו הגיעו גם באופן מפורש מצד גורמים איראנים רשמיים. נושא זה עמד במרכזו של דיון הקבינט המדיני-ביטחוני שהתכנס אמש, שם עסקו השרים וראשי מערכת הביטחון בתרחישי הירי האפשריים ובתגובה הישראלית הצפויה לכל הפרה של השקט.

לבנון מחוץ למשוואה של הפסקת האש

הדריכות בישראל מגיעה לאחר שהדרג המדיני ומערכת הביטחון עמדו על דרישתם לוודא כי הזירה הלבנונית אינה נכללת בהפסקת האש מול איראן. בישראל מבקשים לשמור על חופש פעולה מלא נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בלבנון, ללא קשר להסכמות מול טהראן.

למרות האיומים המיידיים, בישראל לא שוללים את האפשרות שהפסקת האש הנוכחית תוארך מעבר למועד שנקבע. נכון לעכשיו, במערכת הביטחון מתייחסים לעימות הישיר והנרחב מול איראן ככזה שהסתיים, אך נערכים לכל התפתחות שעלולה להצית מחדש את האש מהחזית הצפונית.