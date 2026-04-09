הנבואה שהגשימה את עצמה? המילים שכתב ישי ריבו והפכו למציאות מצמררת

"עושה אדם זבלו אוצר": ישי ריבו חוזר עם טקסט חשוף על המאבק ביצר, הגלישה באתרים והאמונה שגם בתוך האזעקות - שום דבר אינו לחינם. השיר שכל עם ישראל צריך לשמוע עכשיו

הזמר והיוצר ישי ריבו משיק בימים אלו את שירו החדש, "לא לחינם" - יצירה עוצמתית ונוגעת שמצליחה לחבר בין עומק רוחני למציאות הישראלית המורכבת של התקופה.

האזינו לשיר החדש של ישי - "לא לחינם"

בין יצר, אמונה ובחירה

"לא לחינם" ממשיך את הקו הייחודי של ריבו - חיבור בין מקורות יהודיים לבין שפה עכשווית. דרך מילים כנות ועמוקות, השיר מתאר את המאבק הפנימי של האדם מול היצר, ואת ההבנה שהכוח לבחור בטוב נמצא קרוב אלינו.

המסר המרכזי ברור: הדרך אינה רחוקה או בלתי מושגת - היא נמצאת "בפי ובלב", בתוך כל אחד ואחת מאיתנו.

השראה מהמקורות - בשפה של היום

הטקסט שואב השראה מפסוקים ומפרשנויות מוכרות, בהם "לא בשמים היא", לצד אזכורים לרש"י, חזון יחזקאל ודמותו של רבי עקיבא.

ריבו מצליח לקחת רעיונות עתיקים ולהלביש אותם במציאות מודרנית - כזו שמלאה בהסחות דעת, חדשות, רשתות ופיתויים בלתי פוסקים. השילוב הזה יוצר שיר שמדבר גם ללב וגם לשכל, גם לדור הישן וגם לצעיר.

ישי ריבו צילום: Arie Leib Abrams/Flash90

שיר שנכתב - והפך למציאות

אחד האלמנטים הבולטים בשיר הוא הרלוונטיות שלו למציאות הנוכחית. בתקופה שבה השמים של ישראל מתמלאים באיומים, והחיים נעים בין שגרה לאזעקות, המילים מקבלות משמעות עמוקה במיוחד.

לדברי ריבו, בזמן העבודה על השיר הוא לא דמיין עד כמה הוא יהפוך לאקטואלי: "פתאום רואים בבירור מי האור ומי מבקש להחשיך, ואיך גם העולם כולו מתחיל להתבהר ולהתברר".

הקדשה לעם ישראל

"לא לחינם" מוקדש לחיילי צה"ל הגיבורים, לפצועים בתקווה להחלמה מהירה, לתושבי הצפון שמתמודדים בגבורה, ולכל עם ישראל - שנקרא שוב ושוב למקלטים אך ממשיך לעמוד איתן.

יש בשיר גם קריאה ברורה לאחדות, לאהבת חינם ולחיבור בין אנשים - דווקא מתוך הקושי.

שום דבר אינו לחינם

בסופו של דבר, "לא לחינם" הוא לא רק שיר, אלא אמירה. תזכורת לכך שגם בתוך האתגרים האישיים והלאומיים, יש משמעות ויש תכלית.

ישי ריבו מצליח שוב לגעת בנקודה רגישה ומדויקת - ולהזכיר לכולנו: גם מה שנראה קשה ולא מובן -אינו לחינם.