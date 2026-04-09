שורד השבי מבקש מהציבור: "התפללו לרפואתי"

שורד השבי אליה כהן צפוי לעבור היום (ה') ניתוח מורכב בכף הרגל, צעד משמעותי בתהליך השיקום הארוך שהוא עובר מאז חזרתו מהשבי. מטרת הניתוח היא לאפשר לאליה לעמוד על רגליו מתחת לחופה ולשבור את הכוס בטקס חתונתו, שצפוי להיערך בעוד כארבעה חודשים.

כהן, שנפצע ברגלו ביום חטיפתו וסבל ממצבו הרפואי גם במהלך תקופת השבי, רואה בניתוח הנוכחי שלב קריטי ביכולתו להשתתף בטקס החתונה כפי שהוא מייחל. הניתוח נועד לשקם את התפקוד של כף הרגל ולאפשר לו יציבות שתאפשר עמידה ממושכת ביום המרגש.

"תתפללו שהניתוח יעבור בשלום"

לקראת הכניסה לחדר הניתוח, פנה אליה לציבור הרחב בבקשה להצטרף לתפילות להצלחת ההליך הרפואי. בדבריו הביע תקווה כי הניתוח יעבור ללא סיבוכים ויקרב אותו אל הגשמת רצונו לעמוד לצד בת זוגו ביום חתונתם.

"תתפללו שהניתוח יעבור בשלום ואצליח לעמוד מתחת לחופה ולשבור את הכוס", ביקש אליה מהציבור. שמו לתפילה: אליה בן סיגלית.