אביגדור ליברמן באזהרה חמורה: "זה רק עניין של זמן"

שר הביטחון לשעבר, ח"כ אביגדור ליברמן, מתייחס להכרזה על הפסקת האש מול איראן ומזהיר: "זה עניין של זמן"

ח"כ אביגדור ליברמן, שר הביטחון לשעבר ויו"ר ישראל ביתנו, סבור כי סבב מלחמתי נוסף עם איראן יגיע בקרוב מאוד. בראיון שנשא הבוקר (ה') לענת דוידוב וניסים משעל ברדיו 103FM, תקף ליברמן את הנהגת המדינה על חוסר היכולת לקבוע יעדים אסטרטגיים ברורים להכרעה סופית של האויב.

"כשאתה מנצח במלחמה אין שאלה מי ניצח ומי הפסיד", קבע ליברמן. "אחרי ששת הימים אף אחד לא שאל מי ניצח. כשיש שאלות אם יש הישגים – סימן שהם חלקיים. אין ספק שנתנו מכה למערך ייצור הטילים ולתכנית הגרעין, אבל ידע אתה לא יכול להשמיד, הם יכולים לשקם את הכול. יש פה הישג חלקי, ואנחנו צריכים להתכונן לעוד סבב".

"תרבות של סבבים"

ליברמן טען כי ישראל שבויה בקונספציה של סבבי לחימה אינסופיים במקום לחתור להכרעה. "היינו חייבים להגדיר באופן ברור את הפלת המשטר ואת פירוק חיזבאללה מנשקו. ההכרעה הזאת לא הושגה", אמר שר הביטחון לשעבר. "זו תרבות של סבבים – מאז מלחמת לבנון הראשונה היו לנו שבעה סבבים מול לבנון ואינספור סבבים מול חמאס. עכשיו זה קורה גם עם איראן".

בנוגע להפסקת האש שקידם הממשל האמריקני, ציין ליברמן כי למרות הערכתו לנשיא טראמפ, ישראל הייתה צריכה לדעת לעמוד על שלה: "צריך להעריך את הנשיא טראמפ שעשה מה שאף אחד לא עשה לפניו, אבל ידענו כבר להגיד 'לא' לנשיא חזק. בגין הפציץ את הכור בעיראק ואפילו לא עדכן מראש. אנחנו צריכים לבוא בטענות לעצמנו על כך שלא היה תכנון נכון".

הפוטנציאל שלא מומש להפלת המשטר

ליברמן פירט כי המצב הפנימי באיראן היה בשל לזעזוע עמוק שלא נוצל על ידי ישראל. "היה אפשר להגיע להפלת המשטר, אבל זה לא הוגדר כיעד", הסביר. "המשטר טבח בעשרות אלפי מפגינים שיצאו לרחובות בגלל יוקר המחיה והאינפלציה, והדברים האלה לא השתנו. גם התסיסה בקרב המיעוטים – הבלוצ'ים, הכורדים והערבים הסונים – קיימת".

לסיכום הזהיר ליברמן כי חוסר המאמץ לארגן את כוחות האופוזיציה ולהביא לקריסת השלטון בטהרן מבטיח את המשך העימות: "המשטר לא נופל מעצמו. הפלת המשטר לא יצאה אל הפועל, וזה אומר שיהיה לנו עוד סבב ועוד סבב".