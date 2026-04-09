הדסה בן ארי משתפת: "לוקח זמן לבנות עתיד"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי התייחסו בפוסט אישי לתחושות המעורבות המלוות את הדיווחים על סיום המלחמה, במיוחד לאור המציאות המורכבת של תושבי הצפון. "אומרים שהמלחמה הסתיימה, אבל לא נראה לי שכך מרגישים תושבי הצפון", כתבה בן ארי. "ברגע זה אני רק מדמיינת מחזה בלהות שכזה. ים נפתח לשני צדדיו וצריך לרדת לעומק היבשה שבו... ואולי יפלו טילים מהרקיע. אולי אויב ישיג, אולי יותש הכוח. בלב ים".

בן ארי ערכה הקבלה בין המציאות הישראלית הנוכחית לבין סיפור קריעת ים סוף, והדגישה כי הרגע הקשה ביותר הוא דווקא החזרה לשגרה לאחר הנס. "הרי אפשר להשתגע. הייתי בחתיכת נס וכבר האמנתי שהכל ישתנה, אני אעבור את הים וחיי לא יהיו אותו הדבר. אני אגאל, כולנו ניגאל, השמש תעלה... ואז, מלמדת ההיסטוריה ומלמדת הפסיכולוגיה, מקבלים את הבומבה. מגלים שנס הוא בסך הכל עוד שלב בסולם".

"הים שב למקומו ואני רק שני מילימטרים קדימה"

בדבריה תיארה בן ארי את תחושת האכזבה שעלולה להילוות לסיום המערכה כשהמציאות אינה משתנה מקצה לקצה. "יש קטע כזה לניסים. הם עוברים עלינו ואז אנחנו פוקחים את העיניים וכבר לא בטוחים בהרף העין הזה. ההיה או שלא היה? הים שב למקומו, הסערה נגמרה ואני רק שני מילימטרים קדימה".

את דבריה חתמה בן ארי בהכרה בקושי הקיומי במציאות הישראלית, אך גם בכוח העמידה ההיסטורי של העם. "כך אני מרגישה עכשיו. הסערה של אתמול שככה, הסערה של מחר מעבר לגל הבא. אני רוצה להגיד שאי אפשר לחיות חיים כאלה. אבל אני גם רוצה להגיד שאלפי שנים הוכיחו אחרת".

לדבריה, זהו הזמן להצטייד בסבלנות לקראת הבאות: "עכשיו זה הרגע שבו לוקחים עוד נשימה אחת טובה. ואם צריך, לוקחים עוד אחת אחריה. עוד קצת. לוקח זמן לבנות עתיד".