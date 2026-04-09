אלישיב רייכנר תוקף: "שני ראשי הערים שנכשלו במבחן"

עיתונאי מקור ראשון, אלישיב רייכנר, תוקף הבוקר את ראשי הערים של דימונה וירוחם בעקבות החלטתם לא לחדש הבוקר את הלימודים למרות הנחיות פיקוד העורף המתירות זאת.

רייכנר כתב: "האם ידעתם שבמהלך הלילה דימונה וירוחם הועברו לקו העימות בצפון? אחרת לא ברור למה, שוב, רק בשתי הרשויות הללו החליטו לא לקיים הבוקר לימודים, בניגוד להנחיות פיקוד העורף".

רייכנר ציין כי "בבאר שבע שהופגזה במלחמה - יש הבוקר לימודים. בערד שהופגזה במלחמה - יש הבוקר לימודים. בעשרות רשויות אחרות במרכז ובדרום שהופגזו בשבועות האחרונים - יש הבוקר לימודים. בדימונה ובירוחם? צרצרים".

הוא המשיך ותקף: "מדובר באותה התנהלות לא חינוכית שהייתה בשתי הרשויות הללו גם לפני שלושה שבועות. פיקוד העורף אישר אז ליישובי הנגב, למעט באר שבע, לקיים לימודים. ערד, מצפה רמון, רמת הנגב ועוד רשויות רבות בנגב קיימו לימודים. דימונה וירוחם בחרו להשאיר את הילדים בבית לאורך כל אותו שבוע. זה היה לפני נפילת הטילים בדימונה ובערד. לאחר מכן השתנו ההוראות בהתאם למצב החדש".

בסוף דבריו הוא כתב: "וכמו שכתבתי פה לפני שלושה שבועות: ראשי ערים נבחנים ברגעי מבחן כאלו, הן ברמת החוסן שהם מגלים מול הציבור, והן במקום שהם מעניקים לחינוך בסדרי העדיפויות שלהם. ראש העיר דימונה וראש מועצת ירוחם נכשלו הבוקר שוב במבחן הזה. ככה זה כשהחינוך לא נמצא במקום גבוה בסדר העדיפויות שלך".