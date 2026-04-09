הפסקת אש? אזעקות בצפון, מאות מחבלים חוסלו בלבנון

אמנם הפסקת האש עם איראן יצאה לדרך אמש אך בצפון הארץ המלחמה ממשיכה. הבוקר (חמישי) אזעקות הופעלו בגליל העליון בעקבות שיגור טילים של ארגון הטרור חיזבאללה, במקביל בלבנון דיווחו על כ-200 הרוגים בתקיפות צה"ל אמש.

אתמול תא"ל אפי דפרין דובר צה"ל אמר: "אנחנו ממשיכים את הלחימה מול חיזבאללה ועושים הפרדה בין הזירות", אומרים בצבא. נציין שלא מדובר במכת סגירה בלבנון אלא במכת מוקד משמעותית על חיזבאללה במספר מוקדים במקביל.



לדברי צה"ל מדובר במבצע שהכותרת הזו הינה מבצע ממוקד רחב הנוגע גם בדרום לבנון, ביירות וגם בבקעא.