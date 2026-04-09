טראמפ מבטיח: "נהיה מוכנים לחדש את האש"

טראמפ הצהיר כי צבא ארצות הברית יישאר פרוס באזור איראן לא ייסוגו מעמדותיהם עד שטהרן תעמוד בכל סעיפי ההסכם המתגבש. הנשיא הבטיח כי במקרה והאיראנים לא יעמדו בהתחייבות האש תחודש

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר הלילה (בין רביעי לחמישי) כי צבא ארצות הברית ישאר פרוס באזור איראן לא ייסוגו מעמדותיהם עד שטהרן תעמוד בכל סעיפי ההסכם המתגבש. הנשיא הבטיח כי במקרה והאיראנים לא יעמדו בהתחייבות האש תחודש.

על פי הצהרת הנשיא, כלל כלי השיט, המטוסים והכוח האדם של צבא ארה"ב המוצבים באזור "יישארו במקומם באיראן וסביבה". טראמפ הוסיף כי הכוחות מצוידים בתחמושת נוספת ובאמצעי לחימה הנדרשים למה שהגדיר כ"המשך הפגיעה והשמדת האויב", שלדבריו כבר ספג פגיעה משמעותית ביכולותיו.

במקביל אמנם הפסקת האש באיראן התחילה, אך אזעקות הופעלו בצפון בשל ירי טילים מלבנון של ארגון הטרור חיזבאללה. במקביל בלבנון דיווחו על כ-200 מחבלים הרוגים בתקיפות צה"ל אמש.