עצרת יום השואה הוקלטה מראש ותשודר ללא קהל

למרות הפסקת האש ושינוי ההנחיות של פיקוד העורף, ב'יד ושם' החליטו כי לא יסכנו את שורדי השואה ולא יקיימו את העצרת הממלכתית במתכונת הרגילה, אלא ישדרו את הטקס שכבר הוקלט ללא קהל

למרות ההכרזה על הפסקת אש במלחמה מול איראן, העצרת הממלכתית לפתיחת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשודר ללא קהל.

אירוע יום השואה ייפתחו ביום שני בשעה 20:00, ב'יד ושם' בעצרת ממלכתית בנוכחות סגל א' של המדינה ניצולי שואה ובני משפחותיהם.

אלא שבגלל המלחמה והנחיות פיקוד העורף האוסרות על התקהלות, החליטו ב'יד ושם' להקליט את הטקס מראש. הטקס כבר הוקלט וישודר ביום שני. נאומיהם של נשיא המדינה וראש הממשלה יצורפו להקלטה.

היום התבשרנו על הפסקת אש בין ארה"ב ואיראן, שכוללת גם את ישראל, שבעקבותיה שונו הנחיות פיקוד העורף המאפשרות התקהלות בירושלים ללא הגבלה.

שאלנו את דוברות יד ושם, האם בעקבות שינוי ההנחיות תתקיים העצרת כסדרה, אבל שם השיבו כי בשלב זה לא ישנו את ההחלטה ותשודר עצרת מוקלטת.

"הפסקת אש זו תקופה רגישה ואם אין לנו יכולת מלאה להבטיח שלום למאות עד אלפי נוכחים, ביניהם שורדי שואה ואחרים המתקשים בניידות, לא נוכל לקחת סיכון", נמסר מהמארגנים.

עם זאת, טקס הנחת הזרים ברחבת כיכר גטו ורשה צפוי להתקיים לאחר הצפירה בשעה 10:00 בבוקר. בתכנון המקורי הטקס היה אמור להתקיים ללא קהל, אולם עד יום שלישי ההנחיה עשויה להשתנות.

יש לציין כי לא מדובר בתקדים. ביום השואה 2020, הסגר הראשון של הקורונה, נערכה העצרת אפילו במתכונת מצומצמת יותר - ללא קהל וללא משמר כבוד כשאפילו מדליקי המשואות לא הגיעו מחשש שידבקו בווירוס.