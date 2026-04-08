ראש ממשלת ספרד: "לבנון חייבת להיות חלק מהפסקת האש"

אחרי הכעס של הבכיר האיראני כלפיי ההחלטה של ישראל וארצות הברית להמשיך להילחם מול חיזבאללה, גם ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס קורא לאיחוד האירופי לבטל את הסכם ההתאגדות שלו עם ישראל

יום דרמטי בזירה הבינלאומית: שעות לאחר ההכרזה על הפסקת האש, שלא כוללת גם את לבנון, ראש ממשלת ספרד מגנה את ההחלטה.

בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו, אומר פדרו סאנצ'ס כי על הקהילה הבינלאומית לגנות את ההחלטה של ישראל להמשיך בלחימה בלבנון.



בציוצו כתב ראש ממשלת ספרד כי "לבנון חייבת להיות חלק מהפסקת האש". עוד הוא אמר כי "על הקהילה הבינלאומית לגנות את ההפרה החדשה הזו של החוק הבינלאומי".

עוד הוסיף ואמר סאנצ'ס כי "על האיחוד האירופי להשעות את הסכם ההתאגדות שלו עם ישראל. אסור שתהיה חסינות (היעדר ענישה) אל מול המעשים הפליליים הללו".