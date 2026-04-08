יו"ר הפרלמנט האיראני: ארה"ב וישראל הפרו את הפסקת האש

הבכיר האיראני טוען כי ישראל וארצות הברית ביצעו מספר הפרות וביניהן אי הפסקת הלחימה מול חיזבאללה בלבנון. כל הפרטים

לדברי הבכיר האיראני, יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, מתייחס להפסקת האש שהוכרזה הלילה וטוען כי ארצות הברית וישראל כבר הפרו אותו.

הוא מציין כי ישראל וארה"ב ביצעו 3 הפרות של הפסקת האש:

1. אי הפסקת האש בלבנון

2. חדירה אווירית של כלי טיס בשעה האחרונה לשמי טהרן



3. התנערות אמריקאית מההסכמה על "זכותה של איראן להעשרה".



לדבריו של קאליבאף לא סביר לקיים משא ומתן בתנאים של המשך המערכה הצבאית בלבנון.

נזכיר כי ארצות הברית וישראל הסכימו על הפסקת אש מול איראן, שאינה כוללת את הלחימה מול חיזבאללה. דובר צה"ל עדכן הערב כי המערכה מול ארגון הטרור בצפון עדיין נמשכת.